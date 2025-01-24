Александр Петров отреагировал на успех Юры Борисова, который отнял у него мечту об «Оскаре»

Александр Петров (фото: соцсети)
Актёр Александр Петров отреагировал на новость, что его коллега Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар».
Ещё несколько лет назад было трудно представить, что кто-то из российских актёров будет удостоен такой чести. Однако Петров верил и заявлял, что хочет стать первым артистом из России, который получит «Оскар». В частности, об этом он говорил в интервью в 2019 году, после которого многие лишь посмеялись над планами актёра. Но сейчас, на фоне успеха Борисова, невозможное стало казаться возможным.
Петров сдержанно отреагировал на номинацию своего коллеги. Он указал на то, что в этой истории самое главное – Борисов, который благодаря своей глубине и тому, что способен дать зрителям, завоевал самую престижную награду в кинематографе.
Также актёр рассказал, что посмотрел «Анору». Фильм ему очень понравился, как и актёрская игра Борисова.
Кроме того, Петров заверил, что находится с Борисовым в дружеских отношениях. Также как и с Янковским, и Биковичем, которых тоже считают его соперниками.
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Петров сдержанно отреагировал на номинацию своего коллеги. Он указал на то, что в этой истории самое главное – Борисов, который благодаря своей глубине и тому, что способен дать зрителям, завоевал самую престижную награду в кинематографе.
Также актёр рассказал, что посмотрел «Анору». Фильм ему очень понравился, как и актёрская игра Борисова.
Кроме того, Петров заверил, что находится с Борисовым в дружеских отношениях. Также как и с Янковским, и Биковичем, которых тоже считают его соперниками.
«На деле мы абсолютно искренне поддерживаем друг друга и доказываем делом. Реально друг друга поздравляем, когда у нас выходят фильмы и сериалы, и не на премьере для галочки, а прямо звоним, говорим настоящие искренние слова», – пояснил Петров.Кстати, Александр отметил, что не намерен отказываться от своей мечты получить «Оскар», поэтому активно работает и развивается, чтобы получить мировое признание.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова