Актёр Александр Петров впервые показал публике беременную супругу

Несколько дней в Сети активно обсуждается блогер Карина Каспарянц и её супруг Оск Маркарян. Причной тому — новогодний влог девушки, на кадрах которого мужчина ведёт себя странно: хает её стряпню, критикует упаковку подарков, говорит, что они в первую очередь друзья, а не муж и жена, а потом засыпает, оставив беременную жену с маленьким ребёнком.