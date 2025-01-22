Актёр Александр Петров впервые показал публике беременную супругу

Александр Петров и Жанна Антонова (Фото: соцсети)
Российский актер Александр Петров впервые вышел в свет с беременной женой Викторией Антоновой. Видео пары на красной ковровой дорожке уже разошлось по пабликам и социальным сетям.
А впервые запись счастливых и пока ещё бездетных (ненадолго) супругов опубликовал телеграм-канал «РЕН ТВ». Петров и Антонова появились на премьере нового проекта «Василий». Актёр исполнил в комедийном фильме сразу две главные роли. Пара не скрывала радости от совместного выхода и с удовольствием позировала фотографам. Ранее Александр Петров уже сообщал о беременности жены на своей странице в социальных сетях.
С будущей женой популярный артист познакомился... на улице. Свое предложение руки и сердца он называет главным событием в своей жизни. Для обоих родителей малыш, который вскоре появится на свет, будет первым ребёнком.
Несмотря на молодой возраст, Александр Петров является одним из самых востребованных актеров России. Он очень активно снимается в кино, играет в театре, а также пишет стихи и пробует свои силы в качестве режиссера.
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Актер Александр Петров впервые станет отцом
С будущей женой популярный артист познакомился... на улице. Свое предложение руки и сердца он называет главным событием в своей жизни. Для обоих родителей малыш, который вскоре появится на свет, будет первым ребёнком.
Несмотря на молодой возраст, Александр Петров является одним из самых востребованных актеров России. Он очень активно снимается в кино, играет в театре, а также пишет стихи и пробует свои силы в качестве режиссера.
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Актер Александр Петров впервые станет отцом
Александр Бойцов