Актер Александр Петров впервые станет отцом

Александр Петров и его жена Виктория Антонова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)
«Ждем тебя», — написала Антонова.Это будет первый ребенок как для 35-летнего Петрова, так и для 23-летней Антоновой. Они поженились 25 ноября 2023 года.
В ноябре супруга актера появилась на премьере спектакля мужа в одежде, скрывающей фигуру. Уже тогда некоторые подумали, что девушка беременна. Однако тогда будущие родители эти сообщения не комментировали. Портал «7 Дней» писал, что ребенок у пары должен родиться уже в начале 2025 года.
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