Возлюбленная Деппа: актёр не планирует открывать ювелирный бренд в Москве

Джонни Депп (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Сама уроженка Екатеринбурга опровергла эту информацию и заявила, что её возлюбленный не имеет к упомянутому бизнесу никакого отношения.
«Джонни не планирует открывать ювелирный бренд», — уточнила Юлия Власова.
Возлюбленная американского актёра раньше обучалась в Пражском университете, потом она открыла бьюти-бизнес в столице Чехии. Для изучения тонкостей ювелирного дела Юлия Власова поступила в МГУ имени М.В. Ломоносова на спецкурс.
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