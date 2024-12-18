Тайные роды дочери, эпатажные наряды и отъезд из страны: где сейчас живет жена Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова (Фото: соцсети Татьяны Брухуновой)
Что известно о тайных родах дочери Брухуновой и Петросяна
В марте Татьяна Брухунова шокировала общественность новостью о том, что она во второй раз стала мамой. Новорожденную назвали необычным именем Матильда. Пользователи сети тут же заподозрили супругу Петросяна во лжи. Комментаторы предположили, что Брухунова воспользовалась услугами суррогатной матери. На подобные размышления интернет-пользователей натолкнуло отсутствие снимков с округлившимся животом.
Спустя некоторое время Брухунова решила доказать, что самостоятельно выносила и родила наследницу 79-летнего Петросяна, опубликовав кадры из личного архива. На одном снимке их сын Ваган держит на руках маленькую сестру Матильду, на другом — Татьяна делает селфи с большим животом. Некоторые пользователи отметили, что живот накладной. Остальные подписчики ограничились поздравлениями с днем рождения дочери.
«Если я не публикую свои „беременные“ фото, это не значит, что их нет. Может, вам еще анализы показать?!», — реагировала на негативные комментарии Брухунова.
Брухунова и Петросян также воспитывают четырехлетнего сына, которого назвали в честь отца юмориста. В прошлом году Татьяна рассказала, что Ваган неконтактный ребенок с обостренными личными границами, при этом, по ее словам, мальчик «очень общительный».
Сам знаменитый юморист недавно сообщил, что его цель в браке с молодой женой — выжить.
«Да и окружающим тоже нужно, чтобы я выжил. Правда, с медицинской точки зрения для этого ничего не делаю. Не нахожу времени на обследования. Но я борюсь со старостью. Хожу на тренировки три раза в неделю, обязательно», — подчеркнул Петросян.
По его мнению, любви все возрасты покорны, и именно с ней он это ощутил. Петросян добавил, что сегодня исправляет ошибки молодости.
Как Брухунова реагирует на критику своей одежды
В своих социальных сетях Брухунова часто рассказывает, какие бренды одежды и косметики она предпочитает. Татьяна демонстрирует, что следит за модными тенденциями. Она регулярно обновляет блог снимками, хвастаясь тем или иным образом, который собирает сама. Однако не всем приходится по вкусу ее манера одеваться и выбирать нестандартные сочетания. Некоторые пользователи сети осуждают жену Петросяна, отмечая, что «наличие денег не гарантирует наличие вкуса».
«Когда тебе за 50, есть еще и время, чтобы писать гадости незнакомым людям? Оказывается, есть время у тех, кто живет свою самую скучную и неинтересную жизнь», — отвечает на колкие замечания Брухунова.
Также она обвиняла свою аудиторию в невежестве после критики фото с платком. Новый образ жены Петросяна тогда сравнили с бабушкиным стилем. Татьяна в качестве доказательств того, что обладает чувством стиля, привела в пример Жаклин Кеннеди, Грейс Келли и Одри Хепберн, которые появлялись на публике в косынках.
Жена знаменитого юмориста посвятила теме «бабушкиного стиля» целый отдельный пост. Она подчеркнула в своем тексте, что люди пишут такое «не от большого ума».
Что известно об отъезде Брухуновой из России
В октябре этого года Брухунова поделилась в блоге снимками из путешествия. Она призналась, что улетела из России в ЮАР. По ее словам, она мечтала об этом на протяжении 7 лет.
Также она высказалась по поводу поездок в Европу.
«Не хочу возить в агрессивную Европу свои деньги, не хочу расстраиваться, будучи там, не хочу чувствовать злобного отношения к русским», — ответила Татьяна на вопрос подписчицы о том, какой европейский город она бы хотела посетить.
Татьяна заключила, что она вольна ездить туда, где проявляют дружелюбие к РФ и оказывают поддержку стране в это непростое время.
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