Актер Александр Ширвиндт не вписал в завещание внебрачного сына Федора Лукьянова

Александр Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Александр Ширвиндт не стал упоминать в завещании внебрачного сына Федора Лукьянова. Об этом сообщает StarHit.
О внебрачном ребенке артиста проговорился на его похоронах Юрий Назаров. По его словам, внебрачным сыном Ширвиндта является политолог Федор Лукьянов. Подруга мэтра Наталья Селезнева позже рассказала — худрук Театра сатиры принял сына, хоть и не приводил его в свой дом.
Сам Лукьянов до сих пор не комментирует родство с покойным актером.
Примечательно, что наследство Федору Ширвиндт все-таки не оставил.
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Юрий Назаров открыто заявил о внебрачном сыне Александра Ширвиндта: «Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов!»
Сам Лукьянов до сих пор не комментирует родство с покойным актером.
Примечательно, что наследство Федору Ширвиндт все-таки не оставил.
«Имени Федора Лукьянова среди наследников нет», — передает StarHit.
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Екатерина Коршунова