«Ужасная, жестокая и тяжёлая история»: актриса Наталья Селезнёва раскрыла правду о внебрачном сыне Александра Ширвиндта

Александр Ширвиндт (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Александра Ширвиндта не стало в прошлом году, однако лишь после смерти артиста выяснилось, что у него есть внебрачный сын. Актриса Наталья Селезнёва в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» рассказала о семейной тайне актёра и обвинила его жену в препятствовании общению с ребёнком.
После смерти Ширвиндта его коллега Юрий Назаров раскрыл, что у актёра, помимо известного всем сына Михаила, был ещё и внебрачный ребёнок. Им оказался политолог Фёдор Лукьянов. Его воспитывала одна мать, поскольку отец не мог общаться с наследником из-за супруги.
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«Это ужасная, жестокая и тяжелая история. Это его сын – он похож на него. Мишка Державин с гастролей в свой чемодан закладывал для него вещички. <…> Шура не мог это привести, поэтому отдавал Мишке, а потом забирал. Наталья Николаевна… не знаю, как бы я себя повела в такой ситуации, но она очень жёстоко поступила по отношению к Феде, так как он не бывал у него в доме. И это было неправильно. Мать одна его воспитывала… И Шура чего-то смалодушничал, хотя вроде с ним виделся», – рассказала Селезнёва.Сам же Лукьянов в интервью не подтверждал, но и не опровергал домыслы публики о своём родстве с бывшим художественным руководителем «Театра сатиры».
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Анастасия Чинкова