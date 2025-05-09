«Ужасная пошлость»: Михаил Ширвиндт назвал подделкой исполнение Валерией военной песни

Михаил Ширвиндт (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)
Телеведущего Михаила Ширвиндта возмутило исполнение певицей Валерией композиции «С чего начинается родина».
Напомним, что артистка анонсировала песню в конце апреля. Она спела под аккомпанемент гармониста на фоне руин. Валерия была облачена в чёрное платье с глубоким декольте, её образ дополняла красная помада.
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«Это ужасная пошлость. Вот захотелось тебе угодить всем, и решила ты сбацать что-нибудь на фоне руин такое патриотическое. Ну так придумай песенку, напиши и кому надо, тот отметит. И спой на фоне руин настоящих или, как в твоём случае, на фоне декораций», — высказался Ширвиндт в личном микроблоге.Он добавил, что вариант знаменитой песни, представленный Валерией, никак нельзя сравнить с оригинальным исполнением композиции. Марк Бернес (именно он впервые спел эту песню, она прозвучала в многосерийном фильме Владимира Басова «Щит и меч») долго «мучил» всех на студии звукозаписи, бракуя дубль за дублем, чтобы найти ту самую интонацию, которая могла бы передать настроение песни.
«Послушайте, как её исполнял Марк Бернес, и сравните её с подделкой», — предложил Михаил Ширвиндт.Напомним, что ранее украинский Минкульт обратился в СБУ с просьбой проверить клип певицы Валерии на песню «С чего начинается родина» для установки места локации съёмок. В российских СМИ появилась информация о том, что Валерия поёт на фоне павильонов, которые воссоздают Брестскую крепость. Локация места находится в Троицком административном округе Москвы.
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Анастасия Чубина