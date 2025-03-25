Юрий Назаров открыто заявил о внебрачном сыне Александра Ширвиндта: «Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов!»

Александр Ширвиндт (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Александра Ширвиндта не стало год назад, 15 марта. В честь годовщины его кончины близкие актёра пришли на его могилу.
В числе присутствующих были вдова режиссёра Наталья Белоусова и сын Михаил. Также рядом с ними находился политолог Фёдор Лукьянов, которого в театральной среде уже давно называют внебрачным сыном Ширвиндта.
Появившись в день смерти актёра в окружении его семьи, Лукьянов словно подтвердил своё родством с артистом. О ком, кто же родители журналиста-международника, сведений нет. В интернете сообщается лишь то, что он родился в интеллигентной семье.
Актёр Юрий Назаров, который много лет играл на одной сцене с Ширвиндтом и был его родственником, хоть и не кровным (жены артистов – Татьяна и Наталья – двоюродные сёстры), высказался об этом. На вопрос журналистов, сколько всё-таки наследников у покойного режиссёра, Назаров ответил неожиданно.
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Появившись в день смерти актёра в окружении его семьи, Лукьянов словно подтвердил своё родством с артистом. О ком, кто же родители журналиста-международника, сведений нет. В интернете сообщается лишь то, что он родился в интеллигентной семье.
Актёр Юрий Назаров, который много лет играл на одной сцене с Ширвиндтом и был его родственником, хоть и не кровным (жены артистов – Татьяна и Наталья – двоюродные сёстры), высказался об этом. На вопрос журналистов, сколько всё-таки наследников у покойного режиссёра, Назаров ответил неожиданно.
«Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек!», – заявил актёр.Он отметил, что жена Ширвиндта давно знала о внебрачном сыне своего мужа и принимала его в семью.
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Анастасия Чинкова