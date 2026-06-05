Актер Александр Устюгов потерял сестру
Младшая сестра Александра Устюгова умерла от тяжелого заболевания
Актёр Александр Устюгов, известный по фильмам «Союз спасения» и «Любовь Советского Союза», пережил тяжёлую утрату. Его младшая сестра Екатерина умерла после продолжительной болезни. О смерти близкой родственницы сообщила в социальных сетях дочь покойной — Ия.
Екатерина ранее открыто рассказывала подписчикам о лечении онкологического заболевания. Несколько лет назад врачи обнаружили у неё метастаз в лёгком, после чего были проведены две операции. Однако спустя год болезнь вернулась. Осенью 2025 года она писала: «Хотелось бы сейчас сидеть и смеяться, как я испугалась в прошлом году и всё прошло, но нет…»
«В 18:30 мама умерла. Прошу понять моё состояние и не тревожить», — написала девушка.Трагическое известие застало артиста на гастролях. Несмотря на случившееся, Устюгов вместе с группой «Ekibastuz» выступил в Нижнем Новгороде. Позже он опубликовал в личном блоге фото из самолёта и процитировал строки Владимира Высоцкого из «Баллады об уходе в рай»: «Один из нас уехал в рай, Он встретит Бога — ведь есть, наверно, Бог…»
Прощание с Екатериной состоится 5 июня. Родные попросили не приносить на церемонию лилии.