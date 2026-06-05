Актер Александр Устюгов потерял сестру

05 июня 2026, 12:48

Младшая сестра Александра Устюгова умерла от тяжелого заболевания

Александр Устюгов (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Актёр Александр Устюгов, известный по фильмам «Союз спасения» и «Любовь Советского Союза», пережил тяжёлую утрату. Его младшая сестра Екатерина умерла после продолжительной болезни. О смерти близкой родственницы сообщила в социальных сетях дочь покойной — Ия.





Екатерина ранее открыто рассказывала подписчикам о лечении онкологического заболевания. Несколько лет назад врачи обнаружили у неё метастаз в лёгком, после чего были проведены две операции. Однако спустя год болезнь вернулась. Осенью 2025 года она писала: «Хотелось бы сейчас сидеть и смеяться, как я испугалась в прошлом году и всё прошло, но нет…»





«В 18:30 мама умерла. Прошу понять моё состояние и не тревожить», — написала девушка.