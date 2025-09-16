Муж сбежал к богатой любовнице, а она вышла замуж за молодого: как живет Янина Соколовская после предательства Устюгова
16 сентября 2025 года свой 47-й день рождения отмечает одна из самых харизматичных актрис российского театра и кино — Янина Соколовская. Исполнительница ролей в культовых сериалах «Моя Пречистенка» и «Ментовские войны» продолжает радовать зрителей своим талантом и энергией несмотря на предательство любимого мужчины. О творческом пути и личной жизни актрисы — в материале «Радио 1».
Детство актрисы Янины Соколовской
Янина Соколовская появилась на свет 16 сентября 1978 года в столице России. Её родители не имели отношения к творчеству. Отец был инженером, а мать — врачом. В пятнадцатилетнем возрасте Янина пережила развод родителей. Отец отправился в Соединённые Штаты Америки, а мать создала новую семью. Отчимом Янины стал преподаватель ВГИКа.
С 6-летнего возраста будущая актриса танцевала в группе при Большом детском хоре имени Попова. Коллектив, в котором выступала Янина, был известен своими масштабными выступлениями и многочисленными гастролями. Молодые таланты блистали на подмостках Алжира, Турции, Германии, Испании и многих других стран, не говоря уже о городах России.
Со временем Янина покинула детский танцевальный коллектив и присоединилась к Государственному ансамблю танца России, но продолжать танцевальную карьеру не стала.
«Там я увидела уже профессиональных танцоров, их жизнь. Я еще застала тот золотой период, когда танцы были актуальны, когда мы еще собирали залы Чайковского. Танец был выражением эмоций, им можно было сказать что-то важное, и люди хотели его видеть и слышать. Но именно тогда мне стало страшновато. На этом перепутье я поняла, что мое будущее – это пенсия в 35 лет, сломанные колени, отсутствие ребенка», — цитируют слова Соколовской smotrim.ru.
Получив аттестат о среднем образовании, Соколовская подала документы в Московский государственный университет имени Маймонида на факультет филологии и там поняла, что без сцены не может жить.
Получив образование в области филологии, она решила всерьез заняться актерской карьерой и поступила в театральный институт имени Щукина. В числе её однокурсников были будущие известные актёры: Марина Александрова, Ольга Ломоносова, Григорий Антипенко и Александр Устюгов.
Личная жизнь Янины Соколовской
Со своим первым супругом Александром Устюговым Янина училась на одном курсе института. Однако отношения завязались значительно позже, при работе над картиной «Ментовские войны». По сюжету герои сериала находились в романтических отношениях, но и в реальной жизни между партнерами по сцене вспыхнули чувства.
В 2005 году состоялась свадьба влюблённых, а в 2007-м на свет появилась их дочь Евгения. Янина, несмотря на все испытания, всегда была рядом с мужем: они вместе искали жильё, переезжая с одной съёмной квартиры на другую и создавая комфорт в любых обстоятельствах. Спустя время семья обзавелась собственным домом и казалось, и казалось, что их жизнь окончательно наладилась.
В 2015 году стало известно, что Александр Устюгов долгое время вёл двойную жизнь, скрывая от своей супруги свои отношения с другой женщиной. После развода он практически сразу женился на богатой наследнице — дочери гендиректора авиационного холдинга Анне Озар.
Для Янины Соколовской это был большой удар, почти 10 лет совместной жизни были мигом перечеркнуты и пришлось начинать все заново. Однако она смогла преодолеть трудности и продолжить жить и развиваться. Четыре года назад у актрисы начался роман с её молодым коллегой Максимом Кериным.
Максиму в настоящее время 33 года. Он трудится в РАМТе вместе со своей супругой. В кино ему достаются небольшие роли, но он вполне доволен. Кроме того, Максим сумел установить тёплые отношения с падчерицей. Разница в возрасте в 13 лет совсем не помешала актерам заключить брак в конце 2023 года и быть счастливыми.
Янина Соколовская сейчас
В настоящее время в фильмографии Янины Соколовской насчитывается 50 работ в кино и на телевидении. Она также активно участвует в постановках Российского академического молодёжного театра (РАМТ), где работает с 2006 года.
Среди наиболее известных её работ — «Магомаев», «Рая знает всё!», «Склифосовский», «Подруги» и «Самогонщицы». В 2024 году на экраны вышел третий сезон сериала «Слепой метод», в котором Янина сыграла бывшую супругу главного персонажа. Кроме того, актриса приняла участие в съёмках сериала «Любовь Советского Союза», премьера которого состоялась недавно.
