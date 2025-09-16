16 сентября 2025, 16:43

Янина Соколовская (Фото: Instagram* @sokolovskaiayanina)

16 сентября 2025 года свой 47-й день рождения отмечает одна из самых харизматичных актрис российского театра и кино — Янина Соколовская. Исполнительница ролей в культовых сериалах «Моя Пречистенка» и «Ментовские войны» продолжает радовать зрителей своим талантом и энергией несмотря на предательство любимого мужчины. О творческом пути и личной жизни актрисы — в материале «Радио 1».





Содержание Детство актрисы Янины Соколовской Личная жизнь Янины Соколовской Янина Соколовская сейчас



Детство актрисы Янины Соколовской

«Там я увидела уже профессиональных танцоров, их жизнь. Я еще застала тот золотой период, когда танцы были актуальны, когда мы еще собирали залы Чайковского. Танец был выражением эмоций, им можно было сказать что-то важное, и люди хотели его видеть и слышать. Но именно тогда мне стало страшновато. На этом перепутье я поняла, что мое будущее – это пенсия в 35 лет, сломанные колени, отсутствие ребенка», — цитируют слова Соколовской smotrim.ru.

Янина Соколовская (Фото: Instagram* @sokolovskaiayanina)



Личная жизнь Янины Соколовской

Александр Устюгов (Фото: Telegram @ekibastuz_band)



Янина Соколовская и Максим Керин (Фото: Instagram* @sokolovskaiayanina)







«Это не моя война»: Как звезде сериала «Ментовские войны» Александру Устюгову удалось сохранить карьеру после критики СВО

Янина Соколовская сейчас