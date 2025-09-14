«Это не моя война»: Как звезде сериала «Ментовские войны» Александру Устюгову удалось сохранить карьеру после критики СВО
Александр Устюгов — один из самых известных и противоречивых актеров современного российского кинематографа. Его карьера, начавшаяся с роли Романа Шилова в сериале «Ментовские войны», всегда была под пристальным вниманием публики. Однако в последние годы интерес к персоне Устюгова сместился с его профессиональных достижений на гражданскую позицию, включая отношение к специальной военной операции. О том, как взгляды артиста повлияли на его карьеру, читайте в материале «Радио 1».
От слесаря-электрика до звезды российского кино
Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в казахстанском городе Экибастуз. Его родители не были связаны с миром искусства: мать работала воспитательницей в детском саду, а отец — столяром. Несмотря на это, творческие способности у Александра проявились уже в детстве. Он занимался в театральной студии при народном театре «Данко», а в 12 лет начал учиться в художественной школе у Сергея Пантелеева. Однако из-за боязни насмешек сверстников ему приходилось скрывать свои увлечения, и даже отстаивать право заниматься творчеством с помощью кулаков.
После школы Устюгов поступил в ПТУ на специальность «слесарь-электрик по ремонту, монтажу и демонтажу горного оборудования». Он окончил училище с отличием, параллельно работая на угольном разрезе «Восточный». Затем стал студентом Омской государственной академии путей сообщения, но через полтора года перевёлся на заочное отделение и устроился осветителем в Омский театр юного зрителя. Именно там он понял, что его призвание — сцена.
В 1996 году Устюгов поступил в Омский областной колледж культуры и искусства на курс Владимира Рубанова. После его окончания артист переехал в Москву, где с только с четвертой попытки был зачислен в Театральный институт имени Бориса Щукина.
Путь в кино и знаковые роли
Дебют Устюгова в кино состоялся в 2002 году с небольших ролей в сериалах «Повелитель эфира», «Кодекс чести» и «Операция "Цвет нации"». Однако настоящая известность пришла к нему в 2004 году, когда он получил роль Романа Шилова в сериале «Ментовские войны». Этот образ стал визитной карточкой актёра, и растянулся на 11 сезонов.
Сегодня фильмография Александра Устюгова насчитывает более 95 работ, в число которых входят картины «Отцы и дети», «Снайперы: Любовь под прицелом», «Моя фамилия Шилов», «Золотая Орда», «Рикошет», «Банда "Зиг Заг"», «Любовь Советского Союза» и «Столыпин», где он исполнил главные роли. Устюгов также пробовал свои силы в режиссуре, создав проекты «Государственная защита» и «Служу Советскому Союзу». Помимо этого, артист организовал музыкальную группу «Экибастуз» и по сей день выступает в ней как вокалист и гитарист.
Личная жизнь
Со своей первой женой Яниной Соколовской Устюгов познакомился во время учебы в Театральном училище имени Щукина. Янина была из обеспеченной московской семьи, а Александр — простым парнем из Казахстана, жившим в общежитии. Несмотря на разное происхождение, между ними вспыхнул роман. Янина даже переехала к нему в общежитие, чтобы доказать серьезность своих чувств.
В 2005 году пара поженилась, а в 2007 году у них родилась дочь Евгения. Вместе они снимались в сериале «Ментовские войны», где Янина играла одну из ключевых ролей. Союз двух актеров неожиданно для всех распался в 2015 году. Ходили слухи, что причиной стала измена Устюгова с Анной Озар, хотя сам актер это опровергал.
Вопреки своим словам, сразу же после развода с Яниной Устюгов связал свою жизнь с Анной Озар — дочерью генерального директора авиахолдинга «Сухой». Анна была режиссером и сценаристом, они познакомились на съемках фильма «Викинг». В сентябре 2015 года пара тайно поженилась и отправилась в медовый месяц в Париж. Однако их брак распался всего через 3 месяца. Точные причины развода неизвестны, но сообщалось о «полном несовпадении характеров». После расставания экс-супруги удалили все совместные фото из соцсетей.
После второго развода Устюгов переехал в Санкт-Петербург, где в одном из баров познакомился с Марией Прохоровой (известной как «Жабобелка» из-за яркого цвета волос). Мария работала пиар-директором и позже стала концертным директором группы Устюгова «Экибастуз». В 2020 году появились сообщения о расставании пары.
В начале 2025 года появились слухи о романе Устюгова с актрисой Аглаей Шиловской. Они вместе играли в спектакле «Варшавская мелодия», где их герои были влюбленной парой. Пара тайно поженилась и подтвердила это в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ. Медовый месяц они провели в Таиланде. Устюгов старше Аглаи на 16 лет, но это не стало препятствием для их отношений.
Позиция по СВО и высказывания о президенте
В середине 2022 года Александр Устюгов столкнулся с серьёзным скандалом из-за своей позиции в отношении специальной военной операции. В социальных сетях актёр допустил резкие высказывания, в том числе фразу «Это не моя война», а также выразил несогласие с задержаниями участников антивоенных акций в Москве и Санкт-Петербурге.
Кроме того, Устюгов разместил на своей странице пост журналиста Николая Солодникова, содержащий жёсткую критику в адрес президента России, и открыто поддержал эту позицию, отметив, что не смог бы сформулировать мысли точнее. В своих публикациях того периода артист не скрывал эмоций — он делился с подписчиками чувствами гнева и беспомощности, вызванными текущей политической обстановкой.
Реакция на эти действия последовала быстро. Уже летом 2022 года активисты движения «Внуки» направили обращение губернатору Санкт-Петербурга с требованием отменить концерт Устюгова и его группы Ekibastuz, ссылаясь на недопустимость выступлений человека, «публично осуждающего СВО». Год спустя, накануне Дня Победы, артист был исключён из программы праздничного концерта в Екатеринбурге.
В сложившейся ситуации Устюгов избрал тактику смягчения последствий. Он начал участвовать в мероприятиях патриотической направленности, например, посетил детский лагерь, где находились дети из Мариуполя и ДНР. Этот визит был воспринят как демонстрация лояльности. Параллельно актёр продолжил работу в проектах, поддерживаемых государством, — таких как фильм «Столыпин», в котором он исполнил главную роль. При этом все прежние политические публикации были удалены из его социальных сетей.
Сегодня Александр Устюгов продолжает активно сниматься в кино. В 2025 году в производстве находятся «Князь Андрей», «Константинополь», «Огненный мальчик» и «Приговор». А артист больше не говорит про СВО, предпочитая темы творчества.