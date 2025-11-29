Актер Алексей Чадов борется за самый крупный гонорар в своей карьере

29 ноября 2025, 16:19

Актер Алексей Чадов борется за гонорар в 75 миллионов рублей

Алексей Чадов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Алексей Чадов продолжает судебную борьбу за самый крупный гонорар в своей карьере — 75 миллионов рублей.





Как пишет «Пятый канал» в телеграм-канале, он требует эту сумму с бывшего друга и продюсера Максима Боева. Хотя суд уже вынес решение в пользу истца, ответчик подал апелляцию, и выплата остается замороженной.





«Они хотят оттянуть какое-то решение, отодвинуть вот эти все основные мероприятия по банкротству», — рассказал Чадов.

