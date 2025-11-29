Актер Алексей Чадов борется за самый крупный гонорар в своей карьере
Актер Алексей Чадов продолжает судебную борьбу за самый крупный гонорар в своей карьере — 75 миллионов рублей.
Как пишет «Пятый канал» в телеграм-канале, он требует эту сумму с бывшего друга и продюсера Максима Боева. Хотя суд уже вынес решение в пользу истца, ответчик подал апелляцию, и выплата остается замороженной.
«Они хотят оттянуть какое-то решение, отодвинуть вот эти все основные мероприятия по банкротству», — рассказал Чадов.Его адвокат Анна Фролова, добавила, что противоположная сторона использует юридические уловки для затягивания дела.
Конфликт возник после успешного проката их совместного фильма, который собрал более 300 миллионов рублей. Чадов, выступавший в роли генерального продюсера, заявил, что посвятил проекту два с половиной года и отказался от других съемок, чтобы полностью сосредоточиться на нем.
Несмотря на достигнутую договоренность о разделе прибыли, актер не получил ни копейки. Боев, не являясь на заседания, оспаривает участие Чадова в создании фильма, хотя все документы подтверждают его вклад.
Сумма долга уже увеличилась на 20 миллионов рублей из-за неустойки, и, скорее всего, судебные разбирательства на этом не завершатся.