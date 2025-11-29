«Волна негодования»: чем Лайма Вайкуле разозлила украинцев
Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле вызвала негодование украинцев, когда исполнила песню на их родном языке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
В Сети раскритиковали новогодний рекламный ролик сети супермаркетов АТБ, в котором участвовала артистка. В нем она спела песню «Щедрик». Украинцы остались недовольны выбором певицы для рекламы. В комментариях они писали, что артистка, которая долго была частью российского шоу-бизнеса, не может работать с местной торговой сетью.
Вайкуле покинула Россию в начале 2022 года из-за событий на Украине. Сначала она вернулась в Латвию, а затем перебралась в США, где активно высказывалась против политики России.
