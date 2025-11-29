Стало известно, кто вызвал травлю Долиной в интернете после истории с ее квартирой

29 ноября 2025, 14:22

Травлю Долиной в интернете вызвали недоброжелатели

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Травлю Ларисы Долиной в интернете вызвали недоброжелатели. Информацию приводит «Лента.ру».





По словам близких артистки, множество гневных комментариев под публикациями о ее концертах оставляют не реальные пользователи, а проплаченные боты. Сама исполнительница считает, что этот шквал негодования является акцией её врагов, которые пытаются использовать ситуацию вокруг дела о мошенничестве с квартирой.



В разговоре утверждают что нет оснований для обвинений и требований вернуть квартиру покупательнице, что подтверждается решением суда.





«Она ведь ничего не украла. Всем нормальным людям понятно, что она честно, через суд вернула свою собственность», — говорят источники.