Семья Дани Милохина уехала в США в поисках защиты после угроз в Анапе

29 ноября 2025, 13:30

SHOT: приемный отец Милохина продал дом в Анапе и уехал в США

Даня Милохин (Фото: Инстаграм*/danya_milokhin)

Приемный отец тиктокера Дани Милохина, Дмитрий Тюленев, продал дом в Анапе за 6,9 млн рублей вместо 15-ти и переехал в США. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.