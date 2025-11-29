Семья Дани Милохина уехала в США в поисках защиты после угроз в Анапе
Приемный отец тиктокера Дани Милохина, Дмитрий Тюленев, продал дом в Анапе за 6,9 млн рублей вместо 15-ти и переехал в США. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.
По его данным, сейчас семья находится в Чикаго, где хочет добиться статуса беженца. Близкие блогера поехали «за американской мечтой» и выбрали для этого штат Иллинойс. Есть сведения, что пожар, вспыхнувший в их доме в Анапе, мог быть инсценировкой, чтобы семья могла получить убежище.
По словам Тюленева, год назад на его участок бросили «коктейль Молотова» с некой запиской. В ней содержалось пожелание отправить Милохина на фронт, а его «семейку — в ад». Ущерб был незначительным, и полиция отказалась возбуждать уголовное дело. После этого семья стала опасаться, что больше не находится в безопасности.
