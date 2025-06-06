Актер Артем Ткаченко рассказал о любовных письмах от поклонниц: «Ничего в этом страшного нет»

06 июня 2025, 21:03

Актер Артем Ткаченко заявил, что поклонницы не пишут ему любовных писем

Артем Ткаченко (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Актер Артем Ткаченко объявил, что фанатки не пишут ему любовных писем. Романтическими сообщениями знаменитость не атакуют и в соцсетях. Однако с некоторыми поклонниками актер все-таки переписывается. Об этом артист рассказал в беседе с порталом «Страсти».





Со слов Артема, его фанатки являются очень приличными и воспитанными людьми.





«И мне не пишут любовных писем, слава Богу, потому что я все равно не смогу на них отвечать, будучи женатым человеком. Иногда, когда у меня что-то спрашивают в соцсетях, я отвечаю», — откровенничал звезда сериала «Вампиры средней полосы».

«Конечно, людям очень интересно и важно, если вдруг отвечает человек, которого они видят по телевизору. И ничего в этом страшного нет», — признался Артем.

«Иногда со мной работает и в кадре, и на сцене, и терпеливо ждет меня, когда я на гастролях, или ездит вместе со мной», — отметил Ткаченко.