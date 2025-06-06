Алёна Кравец заявила, что её приёмная дочь растёт преступницей из-за генетики: «Папа из тюрьмы не вылазит»

06 июня 2025, 20:09

Алёна Кравец высказалась о плохой генетике приёмной дочери

Алёна Кравец (фото: Instagram* @kravetsalena)

На этой неделе приёмная дочь Алёны Кравец стала гостьей программы «Пусть говорят». Даниэла рассказала, что мать сдала её обратно в детский дом, а на протяжении всех лет, что она жила в семье, родители издевались над ней.





Однако светская львица высказала иную версию. По её словам, приёмная дочь ужасно себя вела, злоупотребляла алкоголем и была уличена в беспорядочных половых связях в подростковой возрасте. Даниэлу также несколько раз отчисляли из школы за плохое поведение.





«Клептомания у неё пошла с измальства. Началось всё с детской шалости. Ей было пять лет, я её брала с собой в гости, она всегда у меня была модно одета, у неё всё было самое лучшее. Мы приходим из гостей, смотрим, а у неё полная сумочка чужих вещей. С ней работали психологи, психиатры, но это было бесполезно. Приезжали СМИ, потом вдруг звонит мне журналист и говорит: „Знаете, у меня из рюкзака пропало 20 тысяч“. А я на дочку даже подумать не могла», – рассказала Кравец в беседе с изданием StarHit.

«Я не знаю, кем были её родители. Я знаю единственное, что папа её из тюрьмы не вылазит. Это передается на генетическом уровне. Нормальная мать не отказалась бы от новорождённого ребёнка, которого она сама девять месяцев носила под сердцем. Тем более, на тот момент этой матери было 20 лет. Это даже не 14 и 15, а абсолютно осознанный возраст», – добавила звезда.