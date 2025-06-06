Ксения Бородина показала фигуру в купальнике во время медового месяца в Турции — фото

06 июня 2025, 19:09

Телеведущая Бородина поделилась снимками со свадебного путешествия в Турции

Ксения Бородина (Фото: Телеграм/borodylia0803)

Ксения Бородина поделилась фотографиями со свадебного путешествия в Турции. Телеведущая показала стройную фигуру в откровенном купальнике на фоне бассейна.





Звезда сделала акцент на естественной красоте, полностью отказавшись от косметики. Образ она дополнила жемчужным ожерельем и солнцезащитными очками в белой оправе. Николай Сердюков запечатлел новоиспеченную супругу, когда она выходила из воды.

«Доброе утро», — подписала снимок мама двоих детей.

«Когда только начинались наши отношения, Коля прилетел ко мне сюрпризом, мы сбежали в этот отель вдвоем, вчера мы решили сюда вернуться спустя год. Теперь этот отель в нашем сердце навсегда», — заверила экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2».