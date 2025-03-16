Актер без диплома Петр Романов: почему участник шоу «Выживалити» бросил жену, пиар-роман на «Танцы со звездами»

Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)
Российский актер и телеведущий Петр Романов сегодня отметил свое 36-летие. Несмотря на отсутствие у актера профессионального образования, многие отмечают его врожденный талант и обаятельность. О личной и творческой жизни артиста читайте в материале «Радио 1».
Начало карьеры актёра
Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)
Петр Романов родился в Москве 16 марта 1989 года. Его родителями стали врач анестезиолог и экономист. Отец мальчика кроме работы в больнице всегда занимался активными видами отдыха и эту любовь привил сыну.
В детстве Петр не задумывался о карьере актера и после школы пошел по стопам мамы. Юноша поступил на экономический факультет Московского городского университета управления Правительства Москвы. Но получив диплом понял, что работать по специальности не будет. Тогда он решил освоить актёрское мастерство и поступил на американские курсы New York Film Academy. В то же время Пётр получал образование в модельной школе-студии, основанной Славой Зайцевым.
В период с 2009 по 2011 год Пётр проходил обучение актёрскому искусству в театре Романа Виктюка. Кроме того, он освоил курс у Игоря Волошина в Академии коммуникаций «Wordshop», где получил квалификацию режиссёра музыкальных видео.
Первые работы в киноПетр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)
Первым на начинающего актёра обратил внимание режиссёр Резо Гигинеишвили и пригласил его в свою картину «Сплетница». По неизвестным причинам фильм так и не вышел в прокат, но сильно подстегнул Романова к дальнейшему развитию на актерском поприще.
После этого Пётр появился в эпизоде фантастической комедии «Полное превращение» и в комедийном сериале «Беглые родственники». А в фильме «Ховрино. Блог из преисподней» он исполнил одну из главных ролей.
В 2015 году Тимур Бекмамбетов предложил Петру сыграть ключевую роль — Игоря, жениха главной героини, которую исполнила Мария Поезжаева, — в фантастической мелодраме «Он — дракон». Это роль сделала его узнаваемым публикой.
Сейчас среди работ актера много второстепенных ролей. Среди картин, где Петр выступает в главной роли, можно отметить работы: «Ловушка для королевы», «По ту сторону солнца», «За день до...».
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Шоу с участием Романова
Актер принимал участие в трэвел-шоу «Орёл и решка», став напарником Регины Тодоренко. В рамках нового сезона программы «Орёл и решка. Кругосветка» Пётр отправился в увлекательное путешествие по Канаде. Его первым пунктом назначения стал Ванкувер — город, который славится своей красотой и разнообразием. Команда, которая снимает передачу, оказалась в восторге от нового ведущего. По словам Регины, у Петра Романова много энергии, энтузиазма и желания работать.
Мария Смольникова и Петр Романов (Фото: скриншот шоу «Танцы со звездами» ТК Россия 1)
Участвовал артист и в шоу «Танцы со звездами». Партнером Романова по проекту оказалась мастер спорта по бальным танцам Мария Смольникова. В СМИ появились слухи о том, что у пары завязался тайный и бурный роман. Однако актёр не подтвердил информацию об отношениях с Марией за пределами проекта. Он заявил, что эти слухи были придуманы создателями проекта и журналистами, чтобы привлечь внимание к проекту.
Личная жизнь
Софья Елисеева и Петр Романов (Фото: Instagram*@petr_romanov)
Первый брак Петра Романова был с работником таможни Анной Павловой. Актер начал отношения с будущей женой еще будучи студентом. Через 5 лет отношений в 2015 году пара связала себя узами брака. Его жена оказалась слишком скромной и домашней девушкой. Со временем артист понял, что с годами общих интересов с супругой стало еще меньше, и решил закончить отношения. Развод был тихим, и бывшие супруги смогли сохранить теплые дружеские отношения.
В 2023 году в соцсети актёра появились фото с его новой девушкой, стилистом Софией Елисеевой. Красавица София имеет свой бренд одежды, который Романов с удовольствием представлял в качестве модели.
Петр Романов сейчас
В настоящее время Романов востребован в профессиональной сфере. Его опыт работы как актёра и ведущего позволяет ему успешно реализовывать себя в различных телевизионных проектах. Сейчас Пётр участвует в шоу «Выживалити». В команде отважных и бесстрашных участников, помимо Романова, оказались Александр Головин, Данко, Сергей Дружко и несколько бывших участниц популярных развлекательных программ.
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