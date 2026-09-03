Юрий Лоза раскритиковал хит Шуфутинского «Третье сентября»
Певец и композитор Юрий Лоза назвал хит артиста Михаила Шуфутинского «Третье сентября» песней одного дня. Об этом пишет NEWS.ru.
Исполнитель подчеркнул, что в остальное время эта композиция теряет свою актуальность. Он заявил, что не стал бы писать песни, которые прослушиваются лишь однажды.
По его словам, даже новогодние композиции начинают звучать за неделю до праздника и продолжают звучать до старого Нового года. Лоза добавил, что народ поговорит об этой песне 3-го числа, а 4-го она уже будет забыта.
Ранее стало известно, что композитор и певец Игорь Николаев запатентовал бренд «Третье сентября». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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