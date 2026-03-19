Актер Борис Хвошнянский ответил на сходство с Робертом Дауни-младшим

19 марта 2026, 13:39

Борис Хвошнянский (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Актера Бориса Хвошнянского часто называют «русским Тони Старком» из-за сходства с голливудским коллегой Робертом Дауни-младшим. В беседе с «Леди Mail» артист рассказал, как относится к подобным сравнениям.





Хвошнянский пояснил, что не переживает по этому поводу, поскольку не связан с Голливудом и не имеет возможности конкурировать с Дауни-младшим.





«Поэтому мне от этого сходства ни жарко, ни холодно. Есть оно и есть. Может, скоро мы перестанем быть похожи друг на друга. Так же внезапно, как десять лет назад на моем лице вдруг очертилось что-то смахивающее на Тони Старка, так же, возможно, со временем оно и исчезнет. И стану похож на… Дензела Вашингтона», — предположил актер.