Бизнесмен потребовал миллионы с Кадышевой из-за скандала на концерте

17 февраля 2026, 17:36

Бизнесмен подал иск к театру Кадышевой рублей из-за конфликта с охранниками

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Предприниматель из Калмыкии Максим Обушенков подал иск на 2,1 млн рублей против театра певицы Надежды Кадышевой «Золотое кольцо». Его слова приводит NEWS.ru.





Бизнесмен пояснил, что его компания активно появляется на офлайн-мероприятиях, и на этот раз организаторы концерта сами предложили им стать партнерами. За участие бренд заплатил около 500 тысяч рублей. По договору им разрешалось установить стенд, находиться в партере во время концерта и проводить промоакции с фирменными щетками.



Команда заранее подготовилась: привезла промоутеров, ведущего, костюмы в русском народном стиле, потратив на всю организацию еще более 100 тысяч рублей. Проблемы возникли через 20 минут после начала выступления, когда зал заполнился. По словам предпринимателя, охранники «с матами» стали выводить персонал фирмы из театра.

«Говорили прямо матерными словами, чтобы мы проваливали, как будто мы там что-то нарушили, как будто мы туда пришли просто так без приглашения, хотя у нас в договоре все было прописано. Якобы мы очень мало денег заплатили», — рассказал изданию Обушенков.