«Кудряшки и платье»: Алсу показала отдых на берегу океана — фото

17 февраля 2026, 17:26

Певица Алсу показала отдых на берегу океана

Алсу Абрамова (Фото: Instagram*/alsou_a)

Певица Алсу проводит отпуск на тёплом курорте. Накануне в личном блоге в запрещённой соцсети она выложила несколько вечерних кадров с океанского побережья.





На снимках артистка позирует в голубом платье, подчёркивающем фигуру, с распущенными волосами, которые эффектно развеваются на ветру. Ранее сообщалось, что за певицей ухаживает мужчина, который младше неё на четыре года.



Алсу Абрамова (Фото: Instagram*/alsou_a)



«Океан, пальмы, песок, кудряшки и платье. Идеально», — поделилась исполнительница.