«Кудряшки и платье»: Алсу показала отдых на берегу океана — фото
Певица Алсу показала отдых на берегу океана
Певица Алсу проводит отпуск на тёплом курорте. Накануне в личном блоге в запрещённой соцсети она выложила несколько вечерних кадров с океанского побережья.
На снимках артистка позирует в голубом платье, подчёркивающем фигуру, с распущенными волосами, которые эффектно развеваются на ветру. Ранее сообщалось, что за певицей ухаживает мужчина, который младше неё на четыре года.
«Океан, пальмы, песок, кудряшки и платье. Идеально», — поделилась исполнительница.По словам инсайдера, часть новогодних праздников Алсу провела с ухажером в Дубае. Источник утверждает, что пару не раз замечали в местных ресторанах. Алсу появлялась там с высоким блондином, а отдыхали они в компании Джигана, Тимати и других общих знакомых.
Также ранее стало известно, что роскошную виллу Алсу в Крыму до сих пор не удаётся продать.