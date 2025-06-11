Актер Денис Евстигнеев госпитализирован в Москве с подозрением на инфаркт
В Москве госпитализирован актер Денис Евстигнеев, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, артиста доставили в больницу с подозрением на острый инфаркт миокарда.
Врачи диагностировали у мужчины гипертонию второй степени, которая является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Как сообщает паблик, на данный момент, получить комментарий от самого актера о его состоянии не удалось. Подробности уточняются.
Читайте также: