Лолита рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске

11 июня 2025, 10:10

Лолита о последнем разговоре с Жанной Фриске: «Хотела ещё одного ребенка»

Лолита Милявская (Фото: Telegram/@lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская со слезами на глазах вспомнила свой последний разговор с Жанной Фриске, который состоялся в новогоднюю ночь, передает NEWS.ru.





Лолита рассказала, что Жанна была полна планов и надежд: верила в свое светлое будущее и даже мечтала родить еще одного ребенка.





«У нее была ремиссия, и я такой ее и запомнила», — цитирует исполнительницу NEWS.ru.