Лолита рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске
Лолита о последнем разговоре с Жанной Фриске: «Хотела ещё одного ребенка»
Лолита Милявская со слезами на глазах вспомнила свой последний разговор с Жанной Фриске, который состоялся в новогоднюю ночь, передает NEWS.ru.
Лолита рассказала, что Жанна была полна планов и надежд: верила в свое светлое будущее и даже мечтала родить еще одного ребенка.
«У нее была ремиссия, и я такой ее и запомнила», — цитирует исполнительницу NEWS.ru.
Милявская сквозь слезы добавила, что так и не может поверить в смерть Фриске, хотя прошло десять лет. Жанна уходила тихо, рядом были только самые близкие люди, заключила знаменитость.