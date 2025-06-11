Легенда Playboy продала свою долю в фитнес-бизнесе после расставания с миллиардером

11 июня 2025, 08:34

Легенду Playboy Елену Перминову убрали из семейного фитнес-бизнеса

Фото: iStock/LightFieldStudios

Экс-модель и знаменитость Playboy Елена Перминова, которая зимой рассталась с миллиардером Александром Лебедевым, приняла решение продать свою долю в успешном фитнес-бизнесе. Как стало известно, 38-летняя модель лишилась своих 4% в ООО «Парсек», компании, занимающейся онлайн-тренировками. Об этом информирует Telegram-канал «‎Mash».