Легенда Playboy продала свою долю в фитнес-бизнесе после расставания с миллиардером
Экс-модель и знаменитость Playboy Елена Перминова, которая зимой рассталась с миллиардером Александром Лебедевым, приняла решение продать свою долю в успешном фитнес-бизнесе. Как стало известно, 38-летняя модель лишилась своих 4% в ООО «Парсек», компании, занимающейся онлайн-тренировками. Об этом информирует Telegram-канал «Mash».
Напомним, что Перминова и Лебедев завершили свои 19-летние отношения в декабре 2024 года. Пара, воспитывающая четверых детей, утверждала, что расставание произошло по обоюдному согласию и дележ имущества не планируется. Однако спустя полгода после разрыва между экс-партнерами начались разбирательства.
По информации источников, бизнес, в котором Перминова ранее владела долей, демонстрирует хорошие результаты — за 2024 год выручка составила 1,1 млрд рублей. Теперь же её доля была продана бизнесмену Евгению Ларионову, хотя детали сделки пока остаются неизвестными.
Вероятно, решение о продаже доли было принято на фоне новых успехов Елены в личной жизни. Модель сейчас встречается с 29-летним украинским манекенщиком Тарасом Романовым и активно участвует в светских мероприятиях.
На данный момент комментариев от Елены Перминовой относительно продажи доли или её новых отношений не поступало.
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