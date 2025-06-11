Прикованная к коляске «Мисс мира» Ксения Безуглова вышла замуж
Прикованная к коляске «Мисс мира» Ксения Безуглова вышла замуж за актера Перадзе
Модель Ксения Безуглова, которая стала «Мисс мира 2013» среди девушек на инвалидных колясках, вышла замуж. Ее супругом стал актер из «Триггера» Георгий Перадзе, передает «СтарХит».
О намерении сыграть свадьбу Безуглова не рассказала даже близким друзьям. Она пригласила гостей на день рождения, однако они попали на церемонию бракосочетания.
Среди приглашенных была замечена и певица Анна Седокова.
«Я люблю тебя! Будь самой счастливой. Вы уникальные и невероятные. Будьте всегда нашим светом, пожалуйста», — обратилась Анна к подруге в соцсетях.
На торжественной церемонии Георгий и Ксения обменялись кольцами и признались друг другу в любви.
Ксения Безуглова осталась инвалидом после тяжелой аварии в 2008 году. Тогда девушка была беременна, но не отказалась от ребенка и родила дочь Таисию. Позже она стала мамой еще двоих детей.
*Запрещен в РФ