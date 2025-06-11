Прикованная к коляске «Мисс мира» Ксения Безуглова вышла замуж

Прикованная к коляске «Мисс мира» Ксения Безуглова вышла замуж за актера Перадзе
Георгий Перадзе и Ксения Безуглова (Фото: Инстаграм* @ksenia_bezuglova)

Модель Ксения Безуглова, которая стала «Мисс мира 2013» среди девушек на инвалидных колясках, вышла замуж. Ее супругом стал актер из «Триггера» Георгий Перадзе, передает «СтарХит».



О намерении сыграть свадьбу Безуглова не рассказала даже близким друзьям. Она пригласила гостей на день рождения, однако они попали на церемонию бракосочетания.

Среди приглашенных была замечена и певица Анна Седокова.

«Я люблю тебя! Будь самой счастливой. Вы уникальные и невероятные. Будьте всегда нашим светом, пожалуйста», — обратилась Анна к подруге в соцсетях.

На торжественной церемонии Георгий и Ксения обменялись кольцами и признались друг другу в любви.

Ксения Безуглова осталась инвалидом после тяжелой аварии в 2008 году. Тогда девушка была беременна, но не отказалась от ребенка и родила дочь Таисию. Позже она стала мамой еще двоих детей.

*Запрещен в РФ

Екатерина Коршунова

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