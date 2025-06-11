11 июня 2025, 08:39

Прикованная к коляске «Мисс мира» Ксения Безуглова вышла замуж за актера Перадзе

Георгий Перадзе и Ксения Безуглова (Фото: Инстаграм* @ksenia_bezuglova)

Модель Ксения Безуглова, которая стала «Мисс мира 2013» среди девушек на инвалидных колясках, вышла замуж. Ее супругом стал актер из «Триггера» Георгий Перадзе, передает «СтарХит».





О намерении сыграть свадьбу Безуглова не рассказала даже близким друзьям. Она пригласила гостей на день рождения, однако они попали на церемонию бракосочетания.



Среди приглашенных была замечена и певица Анна Седокова.





«Я люблю тебя! Будь самой счастливой. Вы уникальные и невероятные. Будьте всегда нашим светом, пожалуйста», — обратилась Анна к подруге в соцсетях.