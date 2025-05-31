Актер Дмитрий Харатьян рассказал, как обменял велосипед на гитару в детстве

31 мая 2025, 19:51

Дмитрий Харатьян (Фото: кадр из фильма «Мастодонт-2»)

Народный артист Дмитрий Харатьян рассказал «Первому каналу», как в 12-летнем возрасте обменял велосипед на гитару. По его словам, все произошло на прогулке во дворе, где сверстники актера играли на гитаре. У знаменитости тогда был «Орленок». Харатьяна привлекла мелодия.







«Оказалось, что они играют песню Beatles. Мне показалось, что у меня тоже получится. Я спрашиваю: можно я тоже поиграю? Он говорит: а ты дашь на велосипеде покататься? Я говорю: да бери!» — пояснил Дмитрий Харатьян.

