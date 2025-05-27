Актер Глеб Калюжный приехал к призывному пункту в Москве

Глеб Калюжный (фото: Instagram* @kalyzhnyy)
Актер и рэпер Глеб Калюжный приехал к призывному пункту в Москве, передает ТАСС.
27 мая звезда сериала «Вампиры средней полосы» намерен отправиться на срочную службу.
Как только Калюжный вышел из машины возле здания сборного пункта, его сразу же встретила толпа репортеров. Провожать актера приехали агент, сестра, тетя и бабушка.
Напомним, в начале марта против Глеба Калюжного возбудили уголовное дело по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы».
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*Запрещен в РФ
Как только Калюжный вышел из машины возле здания сборного пункта, его сразу же встретила толпа репортеров. Провожать актера приехали агент, сестра, тетя и бабушка.
Напомним, в начале марта против Глеба Калюжного возбудили уголовное дело по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы».
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова