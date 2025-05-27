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Актер Глеб Калюжный приехал к призывному пункту в Москве

Глеб Калюжный (фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Глеб Калюжный (фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Актер и рэпер Глеб Калюжный приехал к призывному пункту в Москве, передает ТАСС.
27 мая звезда сериала «Вампиры средней полосы» намерен отправиться на срочную службу.




Как только Калюжный вышел из машины возле здания сборного пункта, его сразу же встретила толпа репортеров. Провожать актера приехали агент, сестра, тетя и бабушка.

Напомним, в начале марта против Глеба Калюжного возбудили уголовное дело по ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной службы».

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«Мелкий мошенник. Верни немедленно деньги»: Толмацкий обвинил Турчина в мошенничестве
Толмацкий обвинил Турчина в мошенничестве
27 мая 2025, 09:04

Никита Турчин (Фото: Telegram @n_turchin)

На шоу «Мастер игры» разразился скандал, связанный с обманом участников. Александр Толмацкий, отмечая свой 65-й день рождения, стал жертвой Никиты Турчина, который собрал деньги на подарок для именинника, но в итоге потратил значительно меньше, чем ожидалось. Об этом пишет «StarHit».
По словам Толмацкого, Турчин предложил собрать средства для покупки элитного коньяка, однако стоимость приобретенного напитка оказалась в три раза ниже собранной суммы.

«Никита обманул всех наших товарищей», — заявил Толмацкий.

Именинник рассказал, что узнал о махинациях Турчина только благодаря разговору с другим участником программы. Он потребовал от Никиты вернуть деньги.

«Верни немедленно всем деньги. Ты повел себя как негодяй», — подчеркнул Толмацкий, назвав Турчина «мелким мошенником».

Теперь он ожидает, что Турчин исправит свою ошибку и вернет средства.

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#деньги
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«Я готов все ей дать!»: комик Гурам Амарян объявил о помолвке
Комик Гурам Амарян объявил о помолвке
27 мая 2025, 08:49

Гурам Амарян со своей возлюбленной (Фото: Инстаграм* @gur_am)

Комик Гурам Амарян в своем блоге объявил о помолвке с возлюбленной.
Юморист опубликовал видео, в котором содержится кадр одно из интервью, где он признается, что хотел бы заботиться о ком-то.

«Мне хочется о ком-то заботиться. Хочется, чтобы был человек, которому я готов все дать!» — заявил он.

Затем последовали кадры, как Амарян надел кольцо на палец избраннице.

Девушка при этом смущенно улыбалась. Гурам нежно обнял невесту и поцеловал в щеку. В комментариях пользователи поздравили пару с важным решением.

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#интервью
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У жены Гарика Харламова заметили округлившийся живот в новом видео
27 мая 2025, 08:23

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)

В Сети появилась информация, что жена юмориста Гарика Харламова, Катерина Ковальчук, беременна.
В своем блоге Гарик опубликовал рекламный ролик, в котором снялся вместе с супругой. В нем Катерина предстала в бежевом платье свободного кроя в области живота, на что обратили внимание фанаты. Некоторые из них стали приписывать актрисе беременность.

Катерина Ковальчук (Фото: Инстаграм* @garikkharlamov)

Стоит отметить, что когда Харламов и Ковальчук поженились, пара высказывалась о готовности к пополнению в семье.

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Солистка группы «Мираж» удивляет поклонников своим преображением
Суханкина из «Миража» удивила поклонников резким похудением и новым образом
27 мая 2025, 07:57

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Солистка легендарной группы «Мираж» Маргарита Суханкина, которой сейчас 61 год, удивляет поклонников своим преображением. Певица, известная ранее своими пышными формами, значительно похудела и теперь радует зрителей не только своим голосом, но и новым образом. Об этом пишет «Экспресс газета».
На недавних концертах Маргарита появилась в стильных нарядах из кожи и на высоких каблуках, демонстрируя невероятную энергию и уверенность. Фанаты отмечают, что она выглядит потрясающе и способна отдаться выступлениям на полную катушку, несмотря на возраст.

Поклонники активно обсуждают её изменения: «На таких каблуках я даже стоять не смогу», «Уже за шестьдесят, а она вживую поёт несколько часов на таких каблуках!» Многие также поддерживают её, отмечая, что Маргарита открыто говорит о проведённой операции по уменьшению желудка и преодолении трудностей в жизни.

Бородина ответила на критику Сердюкова про его «неадекватность» с истерикой в реалити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Дело не в дебилизме»: Бородина ответила на критику Сердюкова про его «неадекватность» с истерикой в реалити
Бородина защитила Сердюкова от критики после его истерики на «Сокровищах императора»
27 мая 2025, 07:11

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина ответила на критику ее любимого Николая Сердюкова (включая обзывания «быдло» и «неадекват») после его поведения на шоу «Сокровища императора». Она оправдала избранника, указав на опасность в части испытаний.
Бородина сделала «защитное» заявление после восьмого выпуска «Сокровищ императора», где Сердюков получил критику за «нытье» и «жалобы» во время травмоопасного испытания.

В испытании на вылет знаменитостям нужно было проехать на маленьком велосипеде по узкому мостику вдоль огромных луж с грязью. И Ксения, и Николай оба упали. Телеведущая принялась успокаивать жениха, на что тот ответил еще эмоциональнее.


Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)

«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», — пожаловался он.
Дана Борисова назвала Сердюкова за поведение «быдлом». Нюша и ее сестра также выразили недовольство, сравнивая его с другими участниками, терпевшими боль молча. Включая девушек.

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Бородина позже ответила на вопрос подписчицы о «дебильные заданиях» на шоу и одновременно защитила поведение Николая в последнем выпуске.

«Дело не в дебилизме, а в том, что не продумали безопасность. Там действительно очень травмоопасно, поэтому и ногу раздуло сильно. Там надо было по бокам наколоть мягкие шутки, потому что у нас у всех ноги были искалечены. Через экран это не передается», — передает слова Ксении издание «StarHit».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
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