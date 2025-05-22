«Чтобы не сглазить»: Калюжный раскрыл творческие планы после прихода из армии

Глеб Калюжный (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актер Глеб Калюжный хочет попробовать себя в новом амплуа после дембеля. Подробностями он поделился с порталом Super.ru.
«Мы открыли свой молодой продакшн, будем сами снимать кино. Я буду выступать как режиссёр, как со-продюсер, как креативный продюсер. Планы большие, можно обо всём не рассказывать, так, чтобы не сглазить», — прокомментировал Калюжный.Он добавил, что после возвращения хочет устроить тур со своим музыкальным проектом по российским городам и странам СНГ.
Глеб отметил, что пока не в курсе, в каких войсках будет служить, но «готов к любому раскладу». Ранее 26-летнего молодого человека обвиняли в уклонении от воинской службы. Было открыто уголовное дело.
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Никита Кротов