Актер Гоша Куценко признался, что не контролирует себя, когда поет
Актер Гоша Куценко заявил, что не запоминает собственные выступления. Об этом информирует издание 7Дней.ru.
58-летний артист стал одним из членов жюри в новом сезоне шоу «Поймай меня, если сможешь». В перерывах между раундами ведущий программы Владимир Маркони пообщался с Куценко.
На вопрос Маркони, есть ли у актера какие-либо «приемы на музыкальных выступлениях», Куценко признался, что не считает себя певцом. По его словам, у него есть довольно странная закономерность.
«Я вхожу в образ, я себя не контролирую, со мной что-то происходит. Я обычно не помню, как я пою. Я в таком состоянии, что я не помню концерт», — отметил Куценко.
*Запрещен в РФ