Актер Гоша Куценко признался, что не контролирует себя, когда поет

02 июля 2025, 16:06

Гоша Куценко (Фото: Instagram*@ goshakutsenko_official)

Актер Гоша Куценко заявил, что не запоминает собственные выступления. Об этом информирует издание 7Дней.ru.





58-летний артист стал одним из членов жюри в новом сезоне шоу «Поймай меня, если сможешь». В перерывах между раундами ведущий программы Владимир Маркони пообщался с Куценко.



На вопрос Маркони, есть ли у актера какие-либо «приемы на музыкальных выступлениях», Куценко признался, что не считает себя певцом. По его словам, у него есть довольно странная закономерность.





«Я вхожу в образ, я себя не контролирую, со мной что-то происходит. Я обычно не помню, как я пою. Я в таком состоянии, что я не помню концерт», — отметил Куценко.