«Куча страшилок»: Дарья Пынзарь прокомментировала новости о вспышке вируса в Турции

02 июля 2025, 16:00

Модель Дарья Пынзарь рассказала о ситуации на курортах Турции

Дарья Пынзарь (Фото: Telegram @DaryaPinzar86)

На юге Турции в прошлом месяце зафиксировали вспышку вируса Коксаки. Заболевание посеяло панику среди россиян, которые собирались отдохнуть на турецких курортах. Дарья Пынзарь, проживающая вместе с семьёй в Аланье, прокомментировала обстановку в своём блоге.





Бывшая участница «Дома-2» проживает в Турции уже восемь лет. Дарья, увидев новости о распространении жуткого вируса, ответила на вопросы, которые ей задают в соцсетях.



Девушка сообщила, что в данный момент находится в популярном курортном городе Аланье и никто из её знакомых не болеет, а все новости — всего лишь «куча страшилок».

«Тут жара 35 градусов. Надо руки мыть, тогда не заболеете. И желательно ходить в бассейны, где небольшой поток людей, и вы уверены, что за ними ухаживают. И личная гигиена — залог успеха», — высказалась телеведущая в своем Telegram-канале.