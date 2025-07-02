Няня, работавшая у Виторгана и Млодик, обвинила звездную пару в унижениях

02 июля 2025, 15:52

Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик (Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов)

Скандал разразился вокруг известной семьи — 85-летнего актера Эммануила Виторгана и его 63-летней жены Ирины Млодик. Няня, которая утверждает, что работала у звезд несколько месяцев, рассказала о своих неприятных переживаниях в их доме. Об этом пишет «‎7 Дней.ru».





По словам женщины, она столкнулась с постоянными унижениями со стороны супругов, которые, как она утверждает, даже критиковали её за незначительные вещи, такие как сметана. Няня рассказала, что работа с детьми — 7-летней Этель и 6-летней Кларой — оказалась для неё настоящим испытанием. Артисты, занятые карьерой и воспитанием дочерей, не могли уделять должного внимания и поддерживать необходимую атмосферу в доме.





«Меня унижали из-за неправильно висящих полотенец, сметаны в супе, за то, что йогурт стоял рядом с колбасой, за то, что дети ели одно и то же дважды… Я должна была убирать дом, хотя устраивалась няней, клининг не входил в мои обязанности. Постоянные упреки и насмешки стали частью моей повседневной жизни... Ирина не хотела выплачивать долг за детские походы в кино и на развлечения. Я предоставила все чеки… Когда приехала моя мама, племянница Ирины напоследок обозвала меня плохими словами», — рассказала она.