Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса застали на прогулке с сыном Олином в Нью-Йорке

17 июня 2025, 17:52

Райан Рейнольдс и Блейк Лавли (Фото: Инстаграм*/blakelively)

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс были замечены на прогулке с маленьким ребенком в Нью-Йорке. Как пишет Page Six, папарацци засняли редкий выход звезд вместе с Олином, который родился в феврале 2023 года.