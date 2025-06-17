Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса застали на прогулке с сыном Олином в Нью-Йорке
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс были замечены на прогулке с маленьким ребенком в Нью-Йорке. Как пишет Page Six, папарацци засняли редкий выход звезд вместе с Олином, который родился в феврале 2023 года.
Поклонники отметили, что актеры впервые за долгое время выглядят действительно счастливыми. Некоторые связывают приподнятое настроение с недавним разрешением судебного спора фотомодели с режиссером Джастином Бальдони, который требовал от нее 40 миллионов долларов.
Пара состоит в браке с 2012 года. Помимо двухлетнего сына, у них есть три дочери: десятилетняя Джеймс, восьмилетняя Инес и пятилетняя Бетти.
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