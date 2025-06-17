«Ты была бы счастлива даже без меня»: Сарик Андреасян обратился к Лизе Моряк в годовщину знакомства

17 июня 2025, 18:34

Сарик Андреасян поздравил Лизу Моряк с годовщиной знакомства

Лиза Моряк и Сарик Андреасян (Фото: Инстаграм* @sarik_andreasyan)

Режиссер Сарик Андреасян отметил семейную дату с актрисой Лизой Моряк. Кинематографист эмоционально высказался об артистке.





Знаменитости рассекретили роман в 2019 году. 17 ноября 2022-го пара поженилась.



Сарик опубликовал первое селфи, которое они с возлюбленной сделали в отношениях. Еще он показал любимые кадры с супругой и трогательно обратился к ней в годовщину знакомства.





«Я уверен, что с твоим талантом, красотой и смекалкой ты была бы счастлива в этой жизни при любом раскладе... Даже без меня, но я рад что со мной, и что я часть твоей судьбы», — откровенничал Андреасян в личном блоге.

Сарик Андреасян и Лиза Моряк (Фото: Инстаграм* @sarik_andreasyan)



«Пусть в нашей жизни Бог будет повсюду, и наша любовь будет дорогой с односторонним движением, по которой мы вместе движемся вперед <...> Пусть эти семилетки повторяются и не заканчиваются. Люблю тебя! Твой муж», — подчеркнул Сарик.