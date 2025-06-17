«Ты была бы счастлива даже без меня»: Сарик Андреасян обратился к Лизе Моряк в годовщину знакомства
Сарик Андреасян поздравил Лизу Моряк с годовщиной знакомства
Режиссер Сарик Андреасян отметил семейную дату с актрисой Лизой Моряк. Кинематографист эмоционально высказался об артистке.
Знаменитости рассекретили роман в 2019 году. 17 ноября 2022-го пара поженилась.
Сарик опубликовал первое селфи, которое они с возлюбленной сделали в отношениях. Еще он показал любимые кадры с супругой и трогательно обратился к ней в годовщину знакомства.
«Я уверен, что с твоим талантом, красотой и смекалкой ты была бы счастлива в этой жизни при любом раскладе... Даже без меня, но я рад что со мной, и что я часть твоей судьбы», — откровенничал Андреасян в личном блоге.
Отдельно кинематографист поблагодарил Моряк за дочерей и назвал наследниц прекрасными.
«Пусть в нашей жизни Бог будет повсюду, и наша любовь будет дорогой с односторонним движением, по которой мы вместе движемся вперед <...> Пусть эти семилетки повторяются и не заканчиваются. Люблю тебя! Твой муж», — подчеркнул Сарик.
Моряк тронули слова супруга. Актриса отметила, что они вошли в восьмой год взаимоотношений.
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