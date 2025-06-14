Федор Бондарчук приехал в Москву после эвакуации из Ирана

Федор Бондарчук (Фото: кадр из сериала «Год культуры»)

Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Ирана, где он снимал картину «Трудно быть богом», сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на представителя артиста.



Представительница режиссера подтвердила, что Федор Бондарчук приехал в столицу Российской Федерации.

В Иране он снимал фильм «Трудно быть богом» по одноименному произведению братьев Стругацких. В картине именитый кинематографист также исполнит одну из ключевых ролей. Но после начала военного конфликта с Израилем всей съемочной группе пришлось вернуться на родину.

Часть съемочной группы проекта останется в Баку и вылетит в Москву позднее, обращал внимание Бондарчук.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый был в числе эвакуированных россиян из Ирана. Отмечалось, что 14 российских граждан вывезли в Азербайджан через пограничный пункт «Астара».

Ольга Енгалычева

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