Федор Бондарчук приехал в Москву после эвакуации из Ирана
Режиссер Федор Бондарчук вернулся в Москву из Ирана, где он снимал картину «Трудно быть богом», сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на представителя артиста.
Представительница режиссера подтвердила, что Федор Бондарчук приехал в столицу Российской Федерации.
В Иране он снимал фильм «Трудно быть богом» по одноименному произведению братьев Стругацких. В картине именитый кинематографист также исполнит одну из ключевых ролей. Но после начала военного конфликта с Израилем всей съемочной группе пришлось вернуться на родину.
Часть съемочной группы проекта останется в Баку и вылетит в Москву позднее, обращал внимание Бондарчук.
Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый был в числе эвакуированных россиян из Ирана. Отмечалось, что 14 российских граждан вывезли в Азербайджан через пограничный пункт «Астара».
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