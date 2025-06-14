Рэпер Smokepurpp чуть не потерял штаны во время концерта в Москве
Американский рэпер Smokepurrp, чей совместный концерт с Lil Pump'ом сейчас проходит в «МТС Live Холле» в Москве, вышел к фанатам из России в розовой шапке-ушанке и с первых минут завоевал симпатию жителей столицы, произнеся практически без акцента «Привет!».
Публика обрадовалась такому жесту рэпера, после чего 28-летний артист перешел к исполнению своих композиций.
Однако у поклонников появился повод для волнения. Стоило Smokepurpp'у начать двигаться, штаны поползли вниз, сообщило издание Super. Омар Джеффри Пинейро (настоящее имя рэп-исполнителя) успел подхватить их за ремень прежде, чем они соскользнули к коленям.
Но исполнителю хита Audi и дальше пришлось то и дело подхватывать штаны. В некоторые моменты брюки действительно были практически на уровне коленей.
Ранее сообщалось, что Lil Pump и Smokepurpp провели ночь в московском клубе, по примеру Tyga. Сначала они поели в «Ритце» на 65 тысяч, получили в подарок шапки-ушанки и матрешки. Затем отправились в клуб на Рочдельской, где слушали гимн России и песни Шамана, а после забрали с собой 10 девушек.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: