Рэпер Smokepurpp чуть не потерял штаны во время концерта в Москве

14 июня 2025, 22:52

Smokepurpp/ Омар Джеффри Пинейро (Фото: Инстаграм* @smokepurpp)

Американский рэпер Smokepurrp, чей совместный концерт с Lil Pump'ом сейчас проходит в «МТС Live Холле» в Москве, вышел к фанатам из России в розовой шапке-ушанке и с первых минут завоевал симпатию жителей столицы, произнеся практически без акцента «Привет!».