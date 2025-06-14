Стася Милославская перестала скрывать роман с форвардом ЦСКА
Актриса Стася Милославская недавно получила предложение о браке от 22-летнего форварда ЦСКА Егора Ушакова. Раньше она не спешила делиться подробностями личной жизни.
Накануне жених звезды сериала «Челюскин. Первые» выложил в своем личном блоге первое совместное романтичное фото со Стасей. На нем спортсмен обнимал актрису и целовал ее в щеку, а Милославская широко улыбалась.
После этого актриса тоже решила поделиться личным счастьем. В личном блоге артистка опубликовала романтичные снимки с избранником. На некоторых из них Стася гримасничает, на других — целует жениха.
Для прогулки с возлюбленным Милославская выбрала расслабленный образ. Она надела кепку и кожаную куртку. Егор Ушаков же выбрал белую футболку.
Ранее Тося Чайкина сообщила о переменах в личной жизни. 29-летняя певица, автор-исполнитель и композитор призналась, что бойфренд разводил ее на деньги.
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