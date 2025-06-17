Актер Игорь Петренко смог погасить долг по алиментам на детей от Екатерины Климовой
Актер Игорь Петренко смог погасить долг по алиментам перед Екатериной Климовой. Многодетный отец выплатил порядка десяти миллионов рублей.
Артисту понадобилось около полутора лет, дабы полностью погасить долг. Самые крупные суммы артист внес в 2024 году. В результате его долг в феврале превысил миллион рублей, а в мае — примерно 600 тысяч рублей. Сейчас, по данным StarHit, бывшему мужу Климовой осталось заплатить 15 тысяч рублей.
Петренко и Климова развелись после десяти лет брака в 2014 году. Пара договорилась, что Игорь должен выплачивать наследникам 33% от общего дохода. Отмечалось, экс-возлюбленные зафиксировали сумму — около 500 тысяч рублей в месяц.
Но в 2016 году Петренко заключил брак с актрисой Кристиной Бродской, которая родила от артиста троих детей. С 2022 года актер перестал платить алименты бывшей супруге. При этом он оставил ей и наследникам квартиру в Москве.
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