«У него проблемы, наверно»: Волочкова ответила депутату, выступившему против пропаганды эскорта

17 июня 2025, 20:32

Волочкова призвала депутатов заниматься политикой, а не лезть в личную жизнь женщин

Анастасия Волочкова (фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова заявила, что никто не сможет запретить ей выкладывать свои фотографии с отдыха с разными ухажерами. Слова балерины приводит «Газета.Ru».





Напомним, депутат Госдумы Андрей Свинцов считает необходимым запретить пропаганду эскорт-услуг, которую он в том числе увидел в фотографиях, которые выкладывают женщины с курортов, где отдыхают с разными мужчинами.





«Меня вообще поражает, почему депутаты вместо того, чтобы принимать законы, связанные с политикой, лезут в личную жизнь, лезут к женщинам именно с тем, чтобы что-то запретить. Почему им все время хочется так запретить? Я этого дядю не знаю вообще, кто это, что это — вообще непонятно, честное слово», — сказала Волочкова в беседе с «Газетой.Ru».

«Видимо, его жизнь, этого дяденьки, очень скучна. Ну, у него проблемы, наверное, в сексуальной жизни», — заключила балерина.