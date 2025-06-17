Седокова подала заявление о вступлении в наследство Яниса Тиммы
Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство, оставленное её покойным экс-супругом Янисом Тиммой. Об этом пишет издание StarHit.
Адвокат семьи латвийского баскетболиста Маргарита Гаврилова пояснила, что певица сейчас в спешке оформляет документы, поскольку опасается отмены брачного договора, заключённого с Тиммой. Если это произойдёт, артистка останется ни с чем.
Ранее правозащитница заявила, что Седокова заставила Тимму жениться на ней, заявив о беременности. Когда она расписались, она объявила о выкидыше. Семья спортсмена и адвокат убеждены, что певица наврала, чтобы выйти замуж.
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