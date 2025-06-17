«Произошёл скандал»: продюсер озвучил истинную причину развода Киркорова и Пугачёвой

17 июня 2025, 20:39

Продюсер Дзюник: Киркоров и Пугачёва развелись из-за финансовых проблем

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва (фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров развелись из-за финансовых проблем. Между супругами произошёл скандал после того, как артист узнал, куда уходят его гонорары.





Продюсер Леонид Дзюник, работавший с Киркоровым заявил, что Пугачёва вкладывала деньги мужа в бизнес. Сначала певица пыталась делать чипсы, а затем собиралась купить завод.





«В какой-то момент Киркоров понял – ну как понял, я ему показал, что те деньги, которые он зарабатывает и которые должны идти на его личные нужды, уходят благодаря финансовому директору Пугачёвой непонятно куда. Поэтому и произошёл скандал и последовал развод», – отметил Дзюник в беседе с NEWS.ru.