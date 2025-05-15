Актер Игорь Петренко впервые вышел в свет с подросшими дочерьми

Игорь Петренко (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Актер Игорь Петренко впервые вышел в свет с тремя дочерьми Софией-Каролиной, Марией и Евой, передает «7Дней.ru».
Артист с семьей посетил фестиваль патриотического кино «Малая Земля». На красной дорожке он появился вместе с супругой Кристиной, а также тремя подросшими наследницами. По словам 47-летнего Петренко, для девочек появление на публике стало большим событием.
Омрачило выход в свет только состояние самого актера. Он признался, что заболел.
Напомним, у Игоря Петренко также есть сыновья от коллеги Екатерины Климовой.
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Омрачило выход в свет только состояние самого актера. Он признался, что заболел.
Напомним, у Игоря Петренко также есть сыновья от коллеги Екатерины Климовой.
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