Екатерина Климова показала детей от разных браков в фотосессии ко Дню Победы

Екатерина Климова (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)
47-летняя актриса Екатерина Климова устроила трогательную семейную фотосессию, приуроченную к 80-летию Победы. На снимках, выдержанных в стиле ретро, Климова предстала вместе со всеми четырьмя детьми.
Звезда сериала «По законам военного времени», новый сезон которого вышел на Первом канале, решила таким образом подчеркнуть значимость памятной даты. В кадре — старшая дочь Елизавета (23 года), рожденная в браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей (19 лет) и Корней (17 лет) от актера Игоря Петренко, а также младшая дочь Белла (9 лет), появившаяся на свет в союзе с Гелой Месхи.
На фото дети предстали в сдержанных образах: сыновья — в деловых костюмах, Елизавета — в строгом наряде с пиджаком, а Белла выбрала романтичное платье. Сама Климова подчеркнула, что такой день в их семье имеет особое значение.
Тем временем стало известно, что бывший супруг Екатерины, Игорь Петренко, погасил долг по алиментам. Ранее актер накопил задолженность на сумму более миллиона рублей. Он признался, что редко видится с сыновьями и с сожалением добавил, что чаще видит чужих детей, чем собственных.
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На фото дети предстали в сдержанных образах: сыновья — в деловых костюмах, Елизавета — в строгом наряде с пиджаком, а Белла выбрала романтичное платье. Сама Климова подчеркнула, что такой день в их семье имеет особое значение.
Дети Екатерины Климовой (фото: Instagram* / klimova___ekaterina)
«В этот день памяти в нашей семье принято собираться вместе и обязательно вспоминать наших героических предков, они 80 лет назад ценою собственных жизней спасли мир от фашизма!» — отметила актриса.
Тем временем стало известно, что бывший супруг Екатерины, Игорь Петренко, погасил долг по алиментам. Ранее актер накопил задолженность на сумму более миллиона рублей. Он признался, что редко видится с сыновьями и с сожалением добавил, что чаще видит чужих детей, чем собственных.
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Дайана Хусинова