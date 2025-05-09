«Воспитаны они неплохо»: Игорь Петренко рассказал, как общается с детьми от Екатерины Климовой

Игорь Петренко (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Игорь Петренко посетовал, что его отношения с детьми складываются не так, как ему бы хотелось. 47-летний артист признался, что у него остаётся мало времени на семью.
Актёр много снимается в кино, что обеспечить достойный уровень жизни для жены Кристины Бродской и их троих дочерей. Также Петренко выплачивает алименты двоим сыновьям от бывшей супруги, актрисы Екатерины Климовой.
Что же касается сыновей, то с ними Петренко видится ещё реже и больше общается по телефону.
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«К сожалению, в силу профессии и различной общественной деятельности, чужим детям часто уделяю больше времени и внимания, чем своим», – отметил Петренко в беседе с изданием «7Дней.ру».Он подчеркнул, что проводит время с детьми по возможности. Хотя бывают счастливые моменты, когда Петренко вместе с дочерьми играет в настольные игры, прятки, читает с ними книги, катается на велосипедах или просто разговаривает.
Что же касается сыновей, то с ними Петренко видится ещё реже и больше общается по телефону.
«Но надо сказать, воспитаны они неплохо. Рад, что отношения у нас очень доверительные, осознанные и уважительные», – уточнил актёр.Старший сын Игоря, 18-летний Матвей, также хочет стать актёром. Сейчас молодой человек учится в Школе Олега Табакова. А 16-летний Корней интересует веб-дизайном и собирается развиваться в данной области.
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Анастасия Чинкова