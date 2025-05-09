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«Воспитаны они неплохо»: Игорь Петренко рассказал, как общается с детьми от Екатерины Климовой

Игорь Петренко рассказал, как общается с детьми от Екатерины Климовой
Игорь Петренко (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Игорь Петренко (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Игорь Петренко посетовал, что его отношения с детьми складываются не так, как ему бы хотелось. 47-летний артист признался, что у него остаётся мало времени на семью.
Актёр много снимается в кино, что обеспечить достойный уровень жизни для жены Кристины Бродской и их троих дочерей. Также Петренко выплачивает алименты двоим сыновьям от бывшей супруги, актрисы Екатерины Климовой.

«К сожалению, в силу профессии и различной общественной деятельности, чужим детям часто уделяю больше времени и внимания, чем своим», – отметил Петренко в беседе с изданием «7Дней.ру».
Он подчеркнул, что проводит время с детьми по возможности. Хотя бывают счастливые моменты, когда Петренко вместе с дочерьми играет в настольные игры, прятки, читает с ними книги, катается на велосипедах или просто разговаривает.

Что же касается сыновей, то с ними Петренко видится ещё реже и больше общается по телефону.

«Но надо сказать, воспитаны они неплохо. Рад, что отношения у нас очень доверительные, осознанные и уважительные», – уточнил актёр.
Старший сын Игоря, 18-летний Матвей, также хочет стать актёром. Сейчас молодой человек учится в Школе Олега Табакова. А 16-летний Корней интересует веб-дизайном и собирается развиваться в данной области.

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#сын
#семья
#дети
Кристина Орбакайте встала на колени перед Пугачевой на концерте в Лимасоле
09 мая 2025, 09:04

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*, @orbakaite_k)

В Лимасоле (Кипр) состоялся концерт Кристины Орбакайте, на нём присутствовала и её мать Алла Пугачёва.
Примадонна появилась на публике в черном платье. 76-летняя певица взяла с собой дочь Лизу и сына Гарри. У мальчика была забинтована правая рука. Все втроём они вышли из чёрного автомобиля у театра, где выступила Орбакайте, пишет Voice.

На концерте Примадонна сидела в центре зала. В конце шоу Пугачёва вместе с Лизой и Гарри подошла к сцене, в это время Орбакайте исполняла трек «Алла будет петь». Они вручили артистке три букета. Та опустилась на колени перед мамой. Затем Алла Борисовна взяла у старшей дочери микрофон и заявила: «Кристина будет петь!» Орбакайте пригласила маму выйти на сцену. Пугачёва отказалась и ушла за кулисы. К Кристине поднялись Лиза и Гарри.

Ранее Орбакайте оборвала все связи с командой, с которой работала в России.

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«Отвратна очень многим участникам»: Звезды «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова и Лиза Петрова продолжают конфликт

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«Неужели анорексия?!» Звезду «Дома-2» Тату Блюменкранц критикуют за худобу
Пользователи в соцсетях считают, что Тата Блюменкранц больна анорексией
09 мая 2025, 08:47

Фото: isTOCK/vadimguzhva

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц изредка делится личными фотографиями в соцсетях. Многие пользователи заметили, что она сильно похудела. К слову, на проекте Тата была женщиной в теле, а сейчас же она тает на глазах.
«Неужели анорексия?!»; «Одна голова осталась!»; «Совсем исхудала!»; «Сейчас мода такая пошла — чем худее, тем лучше… Но это не про здоровье»; «Неужели некому подсказать, что это перебор. Была очень милой девочкой. Сейчас как будто больна анорексией. Все должно быть в меру», — критикуют звезду проекта комментаторы.
Сама Тата не собирается вступать в спор. Она просто наслаждается жизнью и делает то, что нравится ей.

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#звёзды
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Соседов: популярность Кадышевой среди молодёжи является результатом вброса в СМИ
09 мая 2025, 08:28

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Станислав Жданов)

Певица Надежда Кадышева сейчас переживает новую волну популярности: творчеством артистки заинтересовались представители молодого поколения. Музыкальный критик Сергей Соседов не принимает этот факт, по его мнению, аудитория Кадышевой не изменилась.
« <…> кто-то решил сделать вброс в медиа: „А мы сделаем финт ушами. Мы напишем, что Кадышеву любят подростки. Лом подростков на Кадышеву. И все в это поверят“. Допускаю, что могут быть подростки, но в данном случае <…> это ловкий, оригинальный вброс», — заявил Соседов в интервью Елене Ханге.
По мнению критика, основная аудитория Кадышевой — женщины от 35 лет, которые часто приходят на концерты с мужьями.

Однако, как пишет «СтарХит», видео с выступлениями певицы собирают тысячи лайков в TikTok, а юные блогеры всерьёз цитируют и перепевают песни «Плывёт веночек» и «Течёт ручей». За год число прослушиваний композиций Надежды Кадышевой на стриминговых платформах выросло в семь раз.

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«Отвратна очень многим участникам»: Звезды «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова и Лиза Петрова продолжают конфликт
09 мая 2025, 04:58

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Конфликт звезд «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой и Лизы Петровой перешел на прямые оскорбления. Участницы шоу невзлюбили друг друга еще на съемках. Теперь их перепалка продолжается в соцсетях.
Несмотря на завершение сезона, Николь не отошла от неприятных моментов в ходе съемок. Недавно в соцсетях Кузнецова в весьма негативном ключе высказалась о Петровой.

«Божья тварь. Все стабильно. Я человек неконфликтный и ко всем отношусь хорошо, но эта мадам с ее подковерными играми была отвратна очень многим участникам 24 сезона „Битвы экстрасенсов“», — передает слова Николь Starhit.

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Лиза Петрова не стала выжидать момента и практически сразу ответила на реплику Кузнецовой. Экстрасенс обратила внимание на повышенное внимание к своей персоне.

«Ох и долго же я молчала. Год! А ее все кроет и кроет. Вроде счастливая жена и мать, но я ей покоя не даю», — высказалась Петрова.

По мнению Лизы, причиной негатива является не ее поведение на шоу. Все из-за обиды Николь, так как она выбыла из сезона после поражения Петровой в голосовании. Тогда около 100 тысяч зрителей выбрали Лизу, а 40 тысяч проголосовали за Кузнецову, в результате чего последняя покинула сезон.

«Николь, выдыхайте уже. Вас тоже люблю и искренне желаю избавиться от внутренней желчи. Вы ведете своих фанатов за собой. Чему их учите? К чему направляете? Вы же в ответе за их души», — обратилась Лиза к Кузнецовой.

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#звёзды
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«Снова почувствовала себя ребенком»: плачущая о проблемах в браке Лера Кудрявцева счастливо отдыхает с мужем в Турции
Лера Кудрявцева отдыхает с мужем в Турции на фоне слухов о разводе
09 мая 2025, 01:36

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)

Телеведущая Лера Кудрявцева отдыхает с супругом Игорем Макаровым в Турции. Звезда делится счастливыми фотографиями с мужем, с которым еще в апреле могла развестись.
Поводом для слухов стали заявления Кудрявцевой о том, что она неимоверно устала. Строки были написаны в глубоком отчаянии, хотя и адресат их неизвестен. При этом поклонники предположили, все из-за супруга звезды.

«Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — цитирует Кудрявцеву Starhit.

Одним из поводов такого отчаяния могло стать пристрастие Макарова к алкоголю. Предполагается, что это повлияло на отношения пары.

При этом сейчас Лера выкладывает в соцсети публикации, на которых она счастливо отдыхает с мужем в Турции. На одном из видео супруги прогуливаются по дорожке в парке аттракционов Candyland в Турции. На первый взгляд кажется, что сейчас в их отношениях наступила гармония.

«Пусть даже на пару часов, но снова почувствовать себя ребенком — это было великолепно», — комментирует отдых Кудрявцева.

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#соцсети
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#видео
#супруги
#звёзды
#отношения
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