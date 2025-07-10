Актер Иван Жидков показал фото с отдыха в Турции c молодой возлюбленной и детьми
Иван Жидков показал, как отдыхал в Турции с молодой возлюбленной Марией и любимыми детьми. Актер поделился яркими фото, но признался, что успел соскучиться по Москве.
41-летний актер Иван Жидков провел отпуск в Турции с Марией Чередниченко и детьми от прошлых отношений: 15-летней дочерью Машей от актрисы Татьяны Арнтгольц и 7-летним сыном Степаном от модели Лилии Соловьевой.
Семья остановилась в отеле all inclusive, где Жидков с улыбкой показал витрины со сладостями, назвав их «испытанием для сладкоежек». Все оделись в белый, чтобы сочетаться. В таком образе они прогуливались по теплому городу под жарким солнцем и делали памятные снимки.
Несмотря на светлые фото, Жидков признался, что начал скучать по Москве. Однако скоро он уже вернется обратно в столицу.
«Надеюсь. Так часто откладывают рейсы. Выезд из гостиницы в пять вечера. Вы думаете, мы на пляже? Нет! Я уже так хочу в Москву, я уже сижу и жду. Со мной моя дочь. Степа где-то бегает, Маша всё еще в Турции. Дурацкое состояние, из номера уже выехал, остается только есть сладкое напоследок», — сообщил он на днях.Стоит отметить, что Жидков счастлив в отношениях с Марией, несмотря на разницу в возрасте (актер старше на 17 лет). Их знакомство произошло в Ростове-на-Дону во время съемок сериала «Зеркало лжи», когда Иван пришел в салон красоты, где работала Мария.
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