Актер Иван Жидков показал фото с отдыха в Турции c молодой возлюбленной и детьми

10 июля 2025, 06:05

Иван Жидков с избранницей Марией (Фото: Instagram* @ivantsarevitch1)

Иван Жидков показал, как отдыхал в Турции с молодой возлюбленной Марией и любимыми детьми. Актер поделился яркими фото, но признался, что успел соскучиться по Москве.





41-летний актер Иван Жидков провел отпуск в Турции с Марией Чередниченко и детьми от прошлых отношений: 15-летней дочерью Машей от актрисы Татьяны Арнтгольц и 7-летним сыном Степаном от модели Лилии Соловьевой.



Семья остановилась в отеле all inclusive, где Жидков с улыбкой показал витрины со сладостями, назвав их «испытанием для сладкоежек». Все оделись в белый, чтобы сочетаться. В таком образе они прогуливались по теплому городу под жарким солнцем и делали памятные снимки.



Иван Жидков с избранницей Марией и детьми (Фото: Instagram* @ivantsarevitch1)

Несмотря на светлые фото, Жидков признался, что начал скучать по Москве. Однако скоро он уже вернется обратно в столицу.





«Надеюсь. Так часто откладывают рейсы. Выезд из гостиницы в пять вечера. Вы думаете, мы на пляже? Нет! Я уже так хочу в Москву, я уже сижу и жду. Со мной моя дочь. Степа где-то бегает, Маша всё еще в Турции. Дурацкое состояние, из номера уже выехал, остается только есть сладкое напоследок», — сообщил он на днях.