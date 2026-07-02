Актер из «Бригады» Александр Высоковский умер в Подмосковье

02 июля 2026, 12:06

ТАСС: в смерти актера Александра Высоковского нет криминала

Александр Высоковский (Фото: сериал «Бригада» (2002)

Смерть российского актера, режиссера и сценариста Александра Высоковского не носит криминального характера. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.