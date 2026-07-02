Актер из «Бригады» Александр Высоковский умер в Подмосковье
Смерть российского актера, режиссера и сценариста Александра Высоковского не носит криминального характера. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, произошедшее квалифицируется как несчастный случай. Ранее стало известно, что тело 62-летнего артиста обнаружили в реке Оке в районе Пущинской косы в Московской области.
По предварительной информации, Высоковский отправился на рыбалку вместе с сыном, отошел вдоль берега по течению и спустя некоторое время перестал выходить на связь. Для установления всех обстоятельств произошедшего возбудили уголовное дело.
Александр Высоковский родился 24 августа 1963 года в Байконуре. В 1990 году окончил Высшее театральное училище имени В. С. Щепкина, после чего служил во МХАТ имени Горького и Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Помимо актерской деятельности, работал режиссером и сценаристом, а также в зрелом возрасте освоил профессию пилота гражданской авиации.
Широкую известность Высоковскому принесла роль Макса Карельского — телохранителя и впоследствии предателя Саши Белого — в культовом сериале «Бригада» (2002). В его фильмографии также значатся проекты «Бумер», «Марш Турецкого», «Екатерина» и «Берлинская жара» (2025), где он исполнил роль Адольфа Гитлера. В качестве режиссера и сценариста он работал над военными мини-сериалами «Без права на ошибку» и «Сердце врага».
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