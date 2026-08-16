Актер из «Черной розы» потратил на бургеры более 20 тысяч долларов

16 августа 2026, 15:48

SHOT: Актер Александр Невский потратил на бургеры свыше $20 тысяч в США

Александр Невский (Фото: кадр из фильма «Чёрная роза» (2014)

Российский актёр Александр Невский за пять лет ресторанных застолий в Беверли-Хиллз оставил в местных заведениях более 20 тысяч долларов, однако ни разу не дал чаевых официантам. Об этом пишет SHOT.