Актер из «Черной розы» потратил на бургеры более 20 тысяч долларов
Российский актёр Александр Невский за пять лет ресторанных застолий в Беверли-Хиллз оставил в местных заведениях более 20 тысяч долларов, однако ни разу не дал чаевых официантам. Об этом пишет SHOT.
Чаще всего звёздная компания — сам Невский, его возлюбленная Татьяна Нева и актёр Ральф Меллер, известный по фильму «Гладиатор», — посещала итальянский ресторан Via Alloro и бар Grand Havana Room. В последнем артист любит курить кубинские сигары, из-за чего его иногда не пускают на первый этаж и просят подняться на верхний.
Любимое блюдо Невского там — бургер с говяжьей котлетой и картофелем фри, а также десерты. За пять лет в этом заведении актёр оставил около десяти тысяч долларов.
В ресторане калифорнийской кухни THE Blvd Restaurant and Lounge Невский отдаёт предпочтение стейкам, клаб-сэндвичам и мексиканским тако. Однако местные официантки не в восторге от артиста: многие из них отмечают, что он ни разу не оставил им чаевых, что в американской ресторанной культуре считается обязательным.
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