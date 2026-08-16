Звезда «Не родись красивой» потеряла 90% зрения и столкнулась с потерей слуха
У звезды сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой возникли проблемы со зрением и слухом. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
За последнюю неделю 46-летняя Нелли Владимировна отметила резкое ухудшение зрительной функции.
Кроме того, на верхнем веке правого глаза у неё появилось необычное образование. Врачи выписали гормональные мази и очки для чтения. Без коррекции её левый глаз сейчас различает объекты лишь на 10%.
Позднее актриса сообщила о частичной потере слуха — этот симптом проявился после купания. Помимо этого её беспокоят першение в горле и сухой кашель. Сейчас Уваровой предстоит курс лечения: ингаляции, строгая диета и сон с приподнятой головой, чтобы избежать воспалительных процессов.
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