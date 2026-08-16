Звезда «Не родись красивой» потеряла 90% зрения и столкнулась с потерей слуха

16 августа 2026, 14:59

Врачи диагностировали у Нелли Уваровой ухудшение зрения и частичную потерю слуха

Нелли Уварова (Фото: кадр из сериала «Закрытый сезон»)

У звезды сериала «Не родись красивой» Нелли Уваровой возникли проблемы со зрением и слухом. Об этом информирует Telegram-канал Mash.